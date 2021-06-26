В России ужесточат правила техосмотра подержанных автомобилей

В России с 1 июля ужесточаются правила проверок подержанных автомобилей, ввозимых из заграницы. Об этом пишет «Прайм».

Раньше часть процедур по проверке была удаленной и заключалась в предоставлении фотографий. Теперь же подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции должны будут проверяться в испытательных лабораториях.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль поясняет, что каждая пятая подержанная машина, ежегодно ввозимая в Россию из Китая и Японии, либо побывала в серьезном ДТП, либо была утоплена. По его словам, в 2015 году на долю некачественных авто с пробегом приходилось почти 30 процентов машин, а сейчас ситуация еще хуже и в дальнейшем будет только усугубляться из-за роста цен на вторичном рынке.

15 июня Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО. Автомобилистам больше не потребуется предъявлять диагностическую карту, подтверждающую прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу 22 августа. В настоящее время, согласно положениям закона «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов производится только при условии проведения техосмотра. Новый закон исключает данную норму. С помощью нового закона хотят победить незаконный бизнес. По словам главы комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данную идею поддержали все участники рынка — ГИБДД, автостраховщики и Банк России.

Позднее начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин прояснил, что автовладельцев не будут наказывать при ДТП, в случае, если у них будет отсутствовать техосмотр машины. «В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит», — заявил он.



