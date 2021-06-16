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В ГИБДД прояснили вопрос о штрафах за отсутствие техосмотра при ДТП

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Автовладельцев не будут наказывать при ДТП, в случае, если у них будет отсутствовать техосмотр машины. Об этом сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин, передает ТАСС.

«В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит», — заявил Чипурин.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума отменила обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО. У автомобилистов не будет необходимости предоставлять диагностическую карту, которая подтверждает прохождение техосмотра.

Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.

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