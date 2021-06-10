Автоюрист оценил изменения в оформлении ОСАГО

Изменения в оформлении полисов ОСАГО, которые позволят гражданам не предъявлять диагностическую карту по итогам техосмотра (ТО), улучшат положение водителей. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил автоюрист Лев Воропаев, комментируя инициативу депутатов Госдумы.

Я считаю, что однозначно улучшится положение водителей, потому что чем меньше требований к ним по предъявлению тех или иных документов, то тем им проще жить Лев Воропаев Автоюрист

Эксперт также напомнил, что у обычных водителей, которые пользуются автомобилем в личных целях, нет обязанности предъявлять диагностическую карту по итогам ТО сотрудникам ГИБДД в соответствии с пунктом 2.1.1. правил дорожного движения.

Собеседник «Ленты.ру» также прокомментировал слова депутата Алексея Изотова, который заявил, что сейчас наблюдается дефицит станций техосмотра после пандемии коронавируса и автомобилистам негде пройти техосмотр.

«Действительно, проблема с базами ТО давно известна. У нас планировали с 1 марта ввести обязательный технический осмотр, я имею ввиду в части фото- и видеофиксации транспортного средства, которое приезжало на технический осмотр. Так вот большинство баз ТО отказались оснащаться вот этими средствами, потому что для них экономически это нецелесообразно. Это была одна из причин, почему отодвинули обязательную фото- и видеофиксацию на октябрь. Видимо, эти же причины указывают на то, что большинство баз поняли, что для них нецелесообразно сейчас проводить такой технический осмотр. Ну и пандемия сыграла свою роль. И вот все базы, которые на данный момент были начали закрываться, поэтому и вызвали такие проблемы с прохождением технического осмотра», — заключил Воропаев.

Ранее замгендиректора страховой компании «Макс» Виктор Алексеев перечислил россиянам признаки поддельного полиса ОСАГО. Прежде всего, это низкая цена, которую мошенники убедительно объясняют различными акциями и спецпредложениями. При этом проверить подлинность полиса можно — надо только указать его номер на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).