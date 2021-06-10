Россиян предупредили об изменениях в оформлении ОСАГО

Россиян предупредили об изменениях в оформлении полисов ОСАГО. Уже к 22 августу законопроект может начать действовать, сообщает «Коммерсантъ» в четверг, 10 июня.

По данным издания, Госдума собирается принять поправки в третьем чтении, назначенном на 15 июня, позволяющие гражданам не предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для ОСАГО. В начале этого года подобное предложение сделал Российский союз автостраховщиков.

По словам депутата Алексея Изотова, сейчас наблюдается дефицит станций техосмотра после пандемии коронавируса и автомобилистам негде пройти техосмотр. Он отметил, что такие изменения обговаривались ранее на заседании профильного комитета, и все они согласованы с Министерством транспорта, Министерством финансов, а также поддержаны ЦБ, МВД и правительством, однако «кулуарного» принятия нововведений не состоялось.

Парламентарий также напомнил, что все диагностические карты, которые были выданы до 1 февраля 2021 года, автоматически будут продлены до 1 октября.

Ранее замгендиректора страховой компании «Макс» Виктор Алексеев перечислил россиянам признаки поддельного полиса ОСАГО. Прежде всего, это низкая цена, которую мошенники убедительно объясняют различными акциями и спецпредложениями. При этом проверить подлинность полиса можно — надо только указать его номер на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).