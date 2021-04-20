Перечислены восемь шагов перед покупкой подержанного автомобиля

Эксперты портала «За рулем» дали советы, как выбрать подержанный автомобиль. Для этого нужно выполнить восемь обязательных шагов, ведь иначе велик риск приобрести машину, которая работала в такси, или даже криминальную с перебитыми номерами.

В первую очередь следует убедиться, что бюджет покупки равен средней рыночной цене. Для этого рекомендуется внимательно сравнить предложения на популярных ресурсах по продаже авто. Также стоит узнать, где располагаются обозначения, например, VIN, дублирующие таблички, номер двигателя.

Второй шаг это проверка юридической чистоты автомобиля. Если его проигнорировать, можно получить большие неприятности, вплоть до потери купленной машины. Эксперт Дмитрий Пряжонов посоветовал разбить этот процесс на этапы.

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Перед встречей с продавцом нужно проверить историю авто, например на сайтах ГИБДД, Автокод, Автотека, Реестр залогов. Для этого нужно знать VIN-номер. Затем его следует сравнить на автомобиле, документах и отчете и проверить, вписан ли продавец в паспорт технического средства. Далее важно расшифровать VIN: для этого достаточно тестера и программы расшифровки показаний в электронном блоке управления. Это позволит узнать дату производства авто и выяснить, менялись ли в машине комплектующие, например фары, стекла, ремни или проводка.

Если эти шаги успешно пройдены, можно переходить к следующим этапам проверки. Третья стадия — это проверка состояния кузова. Следует оценить, была ли покраска машины, замена элементов, важно проверить толщину слоя краски и как закреплены съемные элементы.

Шаг четвертый и пятый — осмотр машины под капотом на предмет протечек, уровня технических жидкостей, а также проверка электрики. Шестой этап — компьютерная диагностика при помощи тестера. Далее следует провести тест-драйв авто и проверить, как оно разгоняется, как работают тормоза, нет ли посторонних звуков при движении. За рулем сидеть не обязательно, потенциального покупателя может прокатить продавец. Заключительным шагом сделки с автомобилем является правильное оформление договора купли-продажи.

Ранее россиянам перечислили признаки поддельного полиса ОСАГО. Главным из них служит низкая цена, которую мошенники убедительно объясняют различными акциями и спецпредложениями. А проверить подлинность полиса можно, указав его номер на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).