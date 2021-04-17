Россиянам перечислили признаки поддельного полиса ОСАГО

Главным признаком поддельного полиса ОСАГО служит его низкая цена. Мошенники часто пытаются привлечь жертв возможностью заплатить меньше. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заместитель генерального директора страховой компании «Макс» Виктор Алексеев.

Эксперт отметил, что все сомнения покупателей злоумышленники готовы развеять рядом заранее придуманных объяснений. «Это и якобы сниженный специально для них базовый тариф, и использование для снижения стоимости части своего вознаграждения от страховщика», — перечислил страховщик.

Мошенники, как правило, работают с жертвами удаленно, а полисы доставляют курьерами, добавил Алексеев. Кроме того, у каждого представителя страховой компании на руках должны быть агентский договор и доверенность от страховой.

Как пояснил специалист, проверить подлинность полиса можно, указав его номер на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). В случае, если документ действителен, сайт данные автомобиля, к которому прикреплен поиск. Искать так же можно и по номеру машины.

Алексей назвал и другой способ вычисления мошенников. По его словам, на каждом бланке есть печать с контактным номером телефона. Если при звонке в кол-центр выяснится, что бланк не числился у данного агента или оформлен как находящийся на складе, значит, документ выдали мошенники.