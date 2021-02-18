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Подсчитаны годовые расходы россиян на автомобиль

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Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

В среднем за год жители России тратят 108 тысяч рублей на содержание автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервисов «СберМаркет» и «СберАвто».

Около 57 тысяч рублей тратятся на бензин, более 23 тысяч рублей — это затраты на расходные материалы. Стоимость планового техосмотра нового авто у официального дилера обходится примерно в 15 тысяч рублей. Около 9,3 тысячи рублей — стоимость полиса ОСАГО для водителя с минимальным стажем вождения. Транспортный налог в России варьируется в диапазоне от 900 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона.

Эксперты отметили, что при покупке машины важно учитывать сопутствующие расходы и уметь их минимизировать.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года стоимость машин в России выросла на 2-5 процентов. В частности, цены на машины Volkswagen в среднем выросли на 2 процента, Hyundai добавил 15-50 тысяч рублей, Audi — 2,2 процента. У Mercedes рост стоимости составил 5 процентов, у Volvo — 100 тысяч рублей на базовые комплектации и 5 процентов на опции. Аналитики считают, что такая динамика — только начало, поскольку еще не все продавцы отразили в ценах осенний обвал рубля.

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