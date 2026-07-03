Замглавы ЦБ Заботкин назвал невозможной заморозку банковских вкладов ни при каких условиях

Заморозка банковских вкладов россиян не может быть возможна ни при каких сценариях развития событий. С такой оценкой бкдкщих перспектив депозитов граждан выступил замглавы Центробанка Алексей Забткин, передает РИА Новости.

«Ни при каких [условиях]. Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего», — подчеркнул заместитель председателя ЦБ РФ. Он добавил, что ему интересно, откуда появляются подобные опасения.

В мае глава Минфина Антон Силуанов опроверг слухи о подготовке заморозки банковских вкладов населения или повышения налогов для граждан в целях наполнения бюджета. По его словам, федеральный бюджет будет сбалансирован через сокращение расходов.