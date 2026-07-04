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04:41, 4 июля 2026Бывший СССР

В ДНР оценили важность взятия Константиновки

Гагин: ВСУ лишились мастерских после потери Константиновки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после потери Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) лишились оперативных ремонтных мастерских техники. Важность взятия населенного пункта оценил военно-политический эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

«В Константиновке ВСУ потеряли тыловое обеспечение и ремонтные мастерские техники. Константиновка — это был важный тыловой узел. Там находились мастерские по оперативному ремонту техники, снабжающие ВСУ на фронте», — объяснил Гагин.

Вечером 3 июля Кремль объявил об освобождении Константиновки. Как отметил президент России Владимир Путин, это событие станет ключом к освобождению всей территории ДНР.

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