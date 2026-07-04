Хо: Военные объекты Украины, поддерживающие линию фронта, получают серьезные повреждения

Капитан Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки (США) в отставке Мэттью Хо раскрыл серьезные проблемы, с которыми столкнулся Киев. Ролик был опубликован на его YouTube-канале.

Хо подчеркнул, что последние массированные удары Вооруженных сил (ВС) России пришлись по украинским военно-промышленным объектам.

«Были поражены командные пункты, склады — и не один, а много. <…> И не только в Киеве, но и в нескольких городах на востоке, которые поддерживают линию фронта. Целые склады сгорели дотла», — отметил капитан.

Мэттью Хо также обратил внимание, что интенсивность таких ударов со стороны российской армии значительно увеличилась.

Ранее же российские войска нанесли масштабный комбинированный удар по Киеву и Киевской области, который был назван самым сокрушительным за все время проведения специальной военной операции (СВО).

