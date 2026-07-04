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04:10, 4 июля 2026Мир

Польский политолог увидел перелом в отношении к Украине

Политолог Дембски: Зеленский объединил всю Польшу в критике Украины из-за своей позиции
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Владимир Зеленский фактически исчерпал значительный запас симпатии к Украине, который ранее существовал в Польше. Об этом заявил политолог и бывший директор Польского института международных отношений Славомир Дембски на своей странице в соцсети Х.

По словам эксперта, действия Зеленского привели к редкой консолидации польских политических сил в критическом отношении к Киеву. Он отметил, что по вопросу Украины сегодня схожую позицию занимают представители самых разных взглядов — от правых радикалов до левых политиков.

Общий настрой в Польше теперь можно свести к требованию отказаться от одних лишь символических жестов и перейти к более предметному подходу, считает политолог.

«Это замечательное достижение украинской внешней политики — растратить такой необыкновенный резерв доброй воли, солидарности и поддержки, который Польша создала для Украины», — констатировал аналитик. По его мнению, политическая самонадеянность всегда имеет свою цену. Киев жил в долг, тратя время, ресурсы и политический капитал — все это, в том числе копилось и в Варшаве. «Но ни один кредит не длится вечно», — заключил Дембски.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что он указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на ответственность за снижение напряженности в отношениях между странами и призвал решить эту проблему.

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