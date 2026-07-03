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16:31, 3 июля 2026Мир

Премьер Польши выступил с призывом к Зеленскому

Туск сказал Зеленскому, что он несет ответственность за снижение напряженности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Halil Sagirkaya / Anadolu via Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что он указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на ответственность за снижение напряженности в отношениях между странами и призвал решить эту проблему. Его слова передает Clash Report.

«Я сказал ему, что он несет ответственность за то, чтобы найти способ снизить эту напряженность», — подчеркнул Туск.

Политик выразил желание, чтобы безопасность Польши строилась на хороших отношениях с соседями, включая Украину. По словам польского премьера, сейчас Варшава ждет шага по деэскалации напряженности со стороны Киева.

Ранее Туск сообщил, что Украина ищет способы снизить напряженность в отношениях с Польшей.

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