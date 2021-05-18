Страховщики назвали самые популярные схемы мошенничества

Страховые компании назвали самые популярные схемы мошенничества, среди которых оформление полисов и договоров «задним числом», страхование рисков и имущества, а также имитация угона дорогих машин. Об этом сообщает информационный портал IZ.RU.

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Самые популярные схемы мошенничества связывают с работой автоюристов. Так, например, распространена схема оформлений полисов ОСАГО «задним числом». Как рассказал врио генерального директора страховой компании «Югория» Михаил Косенко, эта схема популярна и актуальна, так как 10-15 процентов автомобилистов ездят без полиса или с поддельным договором. Мошенники продают таким водителям недействительные электронные полисы. Кроме того, злоумышленники искусственно завышают суммы выплат, используя особенности законодательства.

Также мошенники обманывают клиентов со страхованием транспортного средства на случай его повреждения или угона — каско. Создается имитация угона автомобиля, который обычно перемещают в Таджикистан, Туркмению или Афганистан.

В сфере страхования имущества деятельность злоумышленников активизируется летом, так как появляются дополнительные природные риски: проникновение воды в жилище, возникновение пожаров и стихийных бедствий. В таких случаях оформляется договор поврежденного объекта «задним числом», то есть полис приобретается уже после события для получения выплат.

По данным всероссийского союза страховщиков, в 2020 году сумма ущерба от деятельности злоумышленников составила пять с половиной миллиардов рублей. Всего в полицию поступило около десяти тысяч обращений. На злоупотребление со страховками в том числе побуждают экономические проблемы на фоне пандемии.