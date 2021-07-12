Сербия сравнила побочные эффекты от «Спутника V» с остальными вакцинами

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» вызвала наименьшее количество побочных эффектов по сравнению с остальными вакцинами, которые используются в Сербии. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра здравоохранения страны Мирсад Джерлек.

Джерлек напомнил, что наряду со «Спутник V» в Сербии используются вакцины Sinopharm, Pfizer и AstraZeneca. При этом российским препаратом привито порядка четверти вакцинированных граждан.

По словам сербского чиновника, страна не столкнулась с серьезными побочными эффектами ни от одной из применяемых вакцин. В Сербии также сравнили число побочных эффектов, вызванных разными препаратами: «Спутник V» вместе с еще одной вакциной вызвали меньше всего нежелательных реакций. «Речь идет об очень качественной вакцине, поэтому гордимся, что будем ее производить», — отметил Джерлек.

4 июня президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич дали старт производству «Спутник V» в Сербии. Препарат будет создаваться на базе института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали в 67 странах. Помимо России, производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.