Названы сроки регистрации «Спутник V» в ЕС

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить одобрение регулятора ЕС осенью. Такие сроки назвал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC-TV18.

Дмитриев отметил, что российские разработчики вакцины ведут продуктивный диалог с Европейским агентством лекарственных средств (EMA). «Мы ожидаем одобрение от ЕМА осенью. Пока мы не получали никаких значимых негативных комментариев», — отметил он.

Ранее Дмитриев сообщил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже осенью. По его словам, это может произойти в сентябре или октябре, но точные сроки зависят от самой организации.

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали в 67 странах. Помимо России, производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.