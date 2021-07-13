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Названы сроки регистрации «Спутник V» в ЕС

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Фото: Manaure Quintero / Reuters
РФПИ ожидает, что российская вакцина «Спутник V» получит одобрение регулятора ЕС осенью

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить одобрение регулятора ЕС осенью. Такие сроки назвал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC-TV18.

Дмитриев отметил, что российские разработчики вакцины ведут продуктивный диалог с Европейским агентством лекарственных средств (EMA). «Мы ожидаем одобрение от ЕМА осенью. Пока мы не получали никаких значимых негативных комментариев», — отметил он.

Ранее Дмитриев сообщил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже осенью. По его словам, это может произойти в сентябре или октябре, но точные сроки зависят от самой организации.

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали в 67 странах. Помимо России, производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.

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