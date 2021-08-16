Десятки сожженных ампул с вакциной от COVID-19 нашли возле российской больницы

Возле больницы в Тамбовской области нашли десятки сожженных ампул с вакциной от COVID-19

В Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов нашли десятки ампул с вакциной от COVID-19. Они были обнаружены на месте костра возле медпункта. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

«В очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объемом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса», — уточнили в ведомстве. Ампулы, которые хотели уничтожить, были с препаратом.

По данным УМВД, место с сожженными ампулами нашли в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ЭБ и ПК ОМВД по Жердевскому району Павлодара. В настоящее время по данному факту проводят проверку. Получена серия партии вакцины, кроме того, проверяются медицинские работники, которые делали прививки в медпункте.

По версии следствия, злоумышленники сожгли ампулы, чтобы скрыть улики преступления. По предварительной информации, медработники за вознаграждение выдавали гражданам справки о вакцинации без фактического ее прохождения, а саму вакцину уничтожали.

Ранее в Брянске сотрудники правоохранительных органов уличили российских врачей в подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса. Так, медперсонал одной из больниц вносил в официальные документы заведомо ложные данные о прививках.