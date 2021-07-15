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В российской больнице выявили подозрительные сертификаты о вакцинации

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В больнице Уссурийска выявили подозрительные сертификаты о вакцинации от коронавируса

Минздрав Приморского края и полиция начали проверку в Уссурийской городской больнице после выявления поддельных медицинских книжек и подозрительных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального ведомства.

По его информации, в медучреждении была проведена проверка работы по ведению федерального регистра вакцинированных, в результате которой «выявлены факты некорректного внесения данных». Предварительно, отметки о вакцинации от коронавируса ставились людям, которые не делали прививок.

Сейчас в больнице проводится внутренняя проверка с привлечением экспертов краевого Минздрава. Управление экономической безопасности УМВД Приморья проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в Брянске сотрудники полиции и ФСБ уличили российских врачей в подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса. Медперсонал одной из больниц вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о прививках. По предварительной информации, три сотрудника учреждения за денежное вознаграждение вносили фальшивые данные в реестр, после чего граждане получали свидетельства.

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