Мошенники придумали способ красть деньги у вакцинированных

Мошенники придумали новую схему, которая позволяет им красть деньги с карт россиян, предлагая бонусы за вакцинацию, пишет РБК со ссылкой на данные ВТБ. Злоумышленники пишут в социальных сетях, что вакцинированным клиентам банка полагаются выплаты в пять тысяч рублей.

«На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции злоумышленники создают новые сценарии для обмана клиентов. Одним из них стала ложная информация о якобы обещанных бонусах клиентам банка за вакцинацию. Мы призываем людей быть бдительными и внимательно проверять подобные объявления», — сказал начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.

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Если человек переходит по ссылке в объявлении с обещанием денег за прививку, то попадает на страницу, где предлагается ввести свои данные и номер карты. Этот способ позволяет злоумышленникам получить доступ к средствам жертв, объяснил контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Антон Яценко.

Схема действительно распространяется в социальных сетях и мессенджерах, причем в различных вариантах, подтвердил заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. Иногда мошенники публикуют и объявление о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, напомнил он.

Новую схему кражи денег, также с публикацией различных объявлений, ранее обнаружили и в МВД. Специалисты ведомства пресекли деятельность мошенников, которые писали в интернете о продаже недвижимости или авто, а потом предлагали заинтересовавшимся покупателям перевести небольшую сумму через конкретные платежные системы и показать квитанцию. Так у преступников оказывались данные жертв, которые они использовали для кражи денег со счетов.

Кроме того, мошенники стали использовать поддельные страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг в интернете. Средства через легальную транзакцию в банке таким образом уходят напрямую к злоумышленникам.