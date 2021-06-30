Клиентов российских банков предупредили о риске потерять миллиард рублей

Клиенты российских банков рискуют потерять до миллиарда рублей из-за новой схемы интернет-мошенничества. О существовании такого риска предупредил разработчик решений для предотвращения кибератак и выявления опасных транзакций (фрода) Group-IB. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас в ходу новый тип мошенничества с использованием поддельных страниц подтверждения платежей 3-D Secure при покупках товаров и услуг в интернете. Таким образом через легальную транзакцию в банке средства уходят напрямую к мошенникам. Каждый месяц происходит 3,7 миллиона подобных случаев, за первые полгода 2021-го мошенники таким путем смогли выманить порядка 400 тысяч рублей.

Ранее в среду, 30 июня, президент Владимир Путин на прямой линии заявил о возможном решении проблемы с телефонными мошенниками, которые представляются сотрудниками банков. По его словам, проблема многогранна и заключается в том, что Центробанк и финансовые учреждения должны обеспечить банковскую тайну. Это мешает правоохранительным органам пресекать действия мошенников.

«На мой взгляд, решение есть. ЦБ имеет право в случае, если он видит какие-то сомнительные операции, инициативно обращаться в правоохранительные органы. Но если ЦБ имеет такое право, то оперативные службы МВД, других органов правопорядка или специальные службы могут обратиться в Центральный банк», — отметил президент.

Типичная жертва мошенников — мужчины среднего возраста. Как показало недавнее исследование, именно они больше доверяют схемам злоумышленников, чем женщины и пожилые. Больше всего от действий мошенников страдают жители Центрального федерального округа (более 40 процентов), меньше всего — Северо-Кавказского федерального округа (1,4 процента).