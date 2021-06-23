Описана типичная жертва финансовых мошенников

Чаще всего жертвами финансовых мошенников оказываются мужчины зрелого возраста. Они больше доверяют схемам злоумышленников, чем женщины и пожилые. Портрет типичной жертвы аферистов описали аналитики банка ВТБ, пишет РБК.

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Треть от общего числа столкнувшихся с деятельностью мошенников — мужчины в возрасте возрасте от 35 до 39 лет. Еще 25 процентов занимает категория клиентов от 40 до 49 лет. Доля россиян старше 50 лет, обманутых злоумышленниками, оказалась 22 процента. При этом женщины оказались менее доверчивыми, чем мужчины (45 против 55 процентов).

Больше всего от действий мошенников страдают жители Центрального федерального округа (более 40 процентов), меньше всего — Северо-Кавказского федерального округа (1,4 процента). В ВТБ также рассказали, что злоумышленники стали маскировать фишинговые атаки под опросы по качеству от имени банка, за которые клиент якобы получит деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать деньги у россиян под предлогом оформления беспроцентного кредита. В основном злоумышленники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты якобы для того, чтобы перечислить средства и оплатить комиссию за посреднические услуги.