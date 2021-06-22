Мошенники придумали новую схему обмана россиян с «беспроцентными» кредитами

Мошенники начали выманивать деньги у россиян под предлогом оформления беспроцентного кредита, рассказал РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

По его словам, мошенники придумали новую схему с обманом, суть которой заключается в предоставлении помощи в получении различных пособий или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот.

В основном злоумышленники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты якобы для того, чтобы перечислить средства и оплатить комиссию за посреднические услуги. Однако в действительности мошенники используют информацию для списания средств.

Также наблюдается рост числа фальшивых сайтов, которые предлагают приобрести медицинские товары, временно ставшие дефицитом — в первую очередь, маски и антисептики — с большими скидками. Основная задача таких сайтов — заставить россиян перевести мошенникам деньги или выманить у них платежную информацию.

Ранее член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук дал россиянам совет по защите от мошенников. Эксперт отметил, что электронная почта является объектом особого интереса злоумышленников, которые хотят получить доступ к чужим страницам в сети. Он пояснил, что почта может стать ключом, который вскроет все пароли от аккаунтов пользователя.