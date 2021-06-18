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Мошенники стали просить россиян выбрасывать деньги в окно

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Фото: Игорь Харсеев / «Коммерсантъ»

Россияне все чаще становятся жертвами новой схемы мошенничества. Людей убеждают, что они участвуют в спецоперации по спасению своих денег, и предлагают выбросить наличные в окно, пишут «Известия» со ссылкой на заявление главы Почта Банка Дмитрия Руденко во время круглого стола «Банкинг по-кавказски: сегодня и завтра».

Руководитель банка раскрыл актуальный способ финансового обмана россиян. Жулики звонят человеку, представляются работниками полиции или других силовых структур и предлагают спасти его деньги. Нового «агента» просят сходить к банкомату и снять с карты наличные.

Если банки успевают заметить за своим клиентом подозрительное поведение и связываются с ним, то гражданин убеждает специалистов, что все в порядке и не признается, что якобы помогает правоохранительным органам.

«Человек приходит домой, запечатывает деньги в пакет. Ему звонят и говорят: "Под окном стоит преступник, вы бросаете пакет — мы ловим деньги". Я знаю одного пострадавшего, который дважды выкидывал по 400 тысяч рублей», — рассказал Дмитрий Руденко.

Участники круглого стола отметили, что бороться с такими видами мошенничества позволит общее повышение финансовой грамотности населения. Кроме того, добавил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев, к противодействию телефонным мошенникам привлекают сотовых операторов, чтобы отслеживать номера, с которых звонят преступники.

Пандемия вызвала волну мошенничества, связанного с денежными операциями. За последний год количество случаев обмана россиян кибермошенниками увеличилось более чем на 60 процентов, и достигло исторического максимума. По примерным подсчетам экспертов проекта ОНФ «За права заемщиков», у жителей страны похитили около 2,8 миллиарда рублей.

В марте Центробанк предложил внести изменения в Уголовный кодекс для уточнения деяния телефонных преступников, квалифицировав его как мошенничество (часть 6 статьи 159 Уголовного кодекса) с наказанием до шести лет лишения свободы. В настоящее время правонарушения квалифицируются по разным статьям.

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