Клиенты российских банков стали чаще страдать от мошенников

Весной 2021 года крупные российские банки стали чаще сталкиваться с жалобами клиентов на телефонное мошенничество, от которого они пострадали. Такой информацией с РБК поделились ВТБ, Почта Банк, Райффайзенбанк и банк «Открытие».

Директор по безопасности Почта банка Станислав Павлунин рассказал, что с 6 по 18 мая организация получила 29 претензий на общую сумму девять миллионов рублей. Они касались операций, проведенных с марта по май. Ранее в банке фиксировали только единичные случаи, причем не более пяти в месяц.

По его словам, антифрод-система выявила почти все инциденты, ставшие поводом для претензий. Однако жертвы под влиянием преступников все равно подтверждали операции, иногда даже в отделении банка.

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ВТБ за тот же период, с марта по май, обнаружил двукратный рост числа попыток хищения средств клиентов по сравнению со средними показателями последних месяцев. По данным старшего вице-президента банка Никиты Чугунова, в более чем 90 процентах случаев использовались приемы социальной инженерии.

В Райффайзенбанке сообщили о всплеске звонков «службы безопасности» в мае, однако увеличения суммы похищенного не зафиксировали. В свою очередь директор департамента информационной безопасности «Открытия» Илья Сулоев предположил, что рост числа попыток обмануть граждан, который в банке также заметили, связан с сезонным фактором.

Представитель Почта банка указал, что мошенники все чаще звонят от имени полиции, ФСБ, Центробанка. Они убеждают граждан обратиться в банк, стать его клиентом, оформить кредит, а затем снять деньги и перевести на указанный счет. Жертве грозили уголовной ответственностью за сообщение кому-либо о поступлении звонка.

В ВТБ в качестве способов обмануть клиента перечислили призывы срочно остановить платеж, сообщение об открытом кредите или заявке на смену номера телефона для регистрации в личном кабинете, а также опросы о качестве услуг.

В марте Центробанк предложил внести изменения в Уголовный кодекс для наказания телефонных мошенников. Такие действия, уверены в регуляторе, должны однозначно квалифицировались как «мошенничество» (часть 6 статьи 159 Уголовного кодекса), что грозит наказанием в виде шести лет лишения свободы. В настоящее время преступления квалифицируются по разным статьям.