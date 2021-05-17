Перечислены способы распознать прикинувшегося работодателем мошенника

Эксперты по трудоустройству перечислили россиянам признаки, по которым можно распознать мошенников, прикинувшихся работодателями. Об этом пишет URA.RU.

Международный HR-консультант Зулия Лоикова порекомендовала избегать недобросовестных компаний. По ее словам, следует выяснить, сколько они существуют на рынке и внимательно просмотреть отзывы. Например, такие фирмы приглашают неопытных студентов на собеседование, после чего начинают предлагать им платные услуги с обещанием затем принять на работу.

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«Очень много мошенников активизируются в период кризиса. У реального работодателя обучение включено в рабочий процесс и оно не требует оплаты со стороны сотрудника», — добавила специалист.

Основатель сайта по поиску работы SuperJob Алексей Захаров отметил, что существует около 500 признаков, как распознать недобросовестных работодателей. Например, следует насторожиться, если в объявлении указано мало информации о трудовых обязанностях, либо фирма готова трудоустроить любого человека на вакансию с зарплатой выше рыночной и не интересуется образованием кандидатов.

Эксперт добавил, что на крупных сайтах мошенников, как правило, отсекает искусственный интеллект, после чего их проверяют специалисты. Он пояснил, что размещение предложений о работе обычно платное, а у злоумышленников, как правило, нет денег. Они предпочитают пользоваться бесплатными ресурсами или социальными сетями.

Ранее в МВД перечислили самые распространенные способы мошенничества в России. Наиболее опасный из них — отправка в банки распоряжений о переводе денег на счета, подконтрольные злоумышленникам. Также у потенциальных жертв в телефонных разговорах пытаются выяснить личную информацию.