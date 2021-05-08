Россиянам назвали способы обезопасить деньги от мошенников

Финансовый консультант и генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина назвала способы обезопасить деньги от мошенников. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт отметила, что в настоящее время появилось немало сайтов, которые пытаются выманить данные банковской карточки у пользователя. Один из вариантов — регулярно перевыпускать «пластик». Кроме того, можно держать сбережения на двух картах, пользуясь одной для онлайн-расчетов.

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«Если человек боится, можно блокировать карту каждый год. Карта выпускается на два-три года, ее можно бесплатно перевыпускать, так меняются данные карты, иногда сам номер. Даже если карта попала в какие-то базы или вы ее где-то "засветили", просто перевыпустите ее», — отметила Никитина.

Финансовый консультант также порекомендовала завести сберегательный счет, куда ежемесячно можно откладывать небольшую сумму. Если мошенники попытаются снять деньги с карты, депозита это не коснется.

По мере накопления средств можно задуматься об их вложении, добавила Никитина. Она пояснила, что это может быть фондовый рынок, однако там реально потерять до 30 процентов всех накоплений. Если же человек не захочет воспользоваться этим инструментом, можно инвестировать в облигации, а затем, накопив денег, и в акции, заключила эксперт.

Ранее специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал, как россияне могут потерять деньги в надежных банках. Он пояснил, что банковские вклады традиционно застрахованы на 1,4 миллиона рублей, и если что-то случится даже с самым надежным банком, больше, чем эту сумму, клиенту не выплатят.