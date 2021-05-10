Перечислены самые распространенные способы мошенничества в России

Мошенники используют три наиболее распространенных способа для хищения денег с банковских счетов россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Так, самым опасным способом является хищение средств путем направления в банки распоряжений о перечислении денег на счета, подконтрольные злоумышленникам.

Кроме того, мошенники частно звонят потенциальным жертвам, чтобы узнать конфиденциальную информацию, после чего они тайно проникают в систему дистанционного банковского обслуживания и похищают хранившиеся там денежные средства.

«В других случаях аферисты побуждают потерпевшего к самостоятельному совершению действий по переводу денежных средств», — отметили в пресс-центре МВД России.

Ранее специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал, как россияне могут потерять деньги в надежных банках. Он пояснил, что банковские вклады традиционно застрахованы на 1,4 миллиона рублей, и если что-то случится даже с самым надежным банком, больше, чем эту сумму, клиенту не выплатят.