Названа опасность платежей с помощью телефона

Возможность бесконтактных платежей и платежей без использования карты привлекает внимание мошенников, заявил старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский в беседе с агентством «Прайм».

«Обычное место расположение телефона — это карман штанов. Не составит труда положить терминал в сумку с уже заранее установленной суммой, а в период час-пика в транспорте подойти к жертве на близкое расстояние и провести рядом с устройством сумку», — сказал эксперт.

Юрист Европейской юридической службы Евгений Иванов в свою очередь добавил, что самым большим риском при оплате телефоном с NFC является возможность подтвердить списание сканом отпечатка пальца, либо введением пин-кода. Если же смартфон украдут, мошенники получат полный доступ ко всем финансовым операциям владельца.

Эксперты посоветовали устанавливать блокировку в смартфоне, а в приложении для бесконтактной оплаты задать лимит.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков раскрыл типичные сценарии, по которым действуют телефонные мошенники. По словам специалиста, злоумышленники получают номера телефонов россиян через утечки и взломы сайтов различных интернет-магазинов, собирают эти сведения и на выходе имеют полную информацию о человеке, например, его имя, адрес, место проживания или название банка, в котором он является клиентом.