Россиянам раскрыли типичные сценарии телефонных мошенников

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в беседе с РИА Новости раскрыл типичные сценарии, по которым действуют телефонные мошенники.

По словам специалиста, злоумышленники получают номера телефонов россиян через утечки и взломы сайтов различных интернет-магазинов, собирают эти сведения и на выходе имеют полную информацию о человеке, например, его имя, адрес, место проживания или название банка, в котором он является клиентом.

Кувиков отметил, что мошенников часто распознает программа «Анти-Спам». Если же этого не произошло, следует обратить внимание на речь — в основном эти люди говорят по заготовленным скриптам. Они пытаются представиться сотрудником финансовой организации и под предлогом якобы взломанного личного кабинета выясняют у жертвы CVC-код, или PIN, или пароль из СМС. Эксперт напомнил, что настоящие работники банка знают все данные пользователя и никогда не уточняют подобную информацию.

Специалист также отметил, что иногда злоумышленники сообщают, что на счет пришел банковский перевод, но он заблокирован, а для разблокировки нужно назвать личные данные и коды. «Эти уловки достаточно старые, но тем не менее, россияне попадают в сети мошенников. Будьте бдительны и помните: у сотрудников банка есть вся необходимая информация. Если сомневаетесь — повесьте трубку и самостоятельно перезвоните в банк по официальному номеру телефона», — заключил Кувиков.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов раскрыл способ отвадить телефонных мошенников. По его словам, злоумышленники перестанут звонить россиянам, если компании, которые хранят персональные данные граждан, начнут крупно штрафовать за их утечку.