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Эксперты раскрыли способ отвадить телефонных мошенников

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с URA.RU раскрыл способ отвадить телефонных мошенников.

По его словам, злоумышленники перестанут звонить россиянам, если компании, которые хранят персональные данные граждан, начнут крупно штрафовать за их утечку.

Эксперт отметил, что сейчас фактически никакой ответственности за утечку информации. «Несерьезные штрафы, которые могут быть наложены на компании, не побуждают реально заниматься защитой персональных данных», — сказал он.

Ученый-криминалист и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов полагает, что компании, которые имеют персональные данные россиян, необходимо мотивировать поощрениями со стороны государства. «Можно законодательно усовершенствовать те нормы, которые будут их рублем наказывать, либо их рублем поощрять», — считает он.

Ранее в МВД рассказали о планах навсегда избавиться от телефонных мошенников. Сервис под названием «Антимошенник» для приложения МВД, предупреждающий людей о звонках аферистов, намерены разработать к 25 декабря текущего года.

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