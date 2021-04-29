На сайтах 20 российских банков нашли опасную уязвимость

Некоторые российские банки имеют на своем сайте уязвимость, которая может привести к утечке данных клиентов в руки мошенников, такие данные приводит исследование компании StopPhish, пишет «КоммерсантЪ».

Аналитики проверили 358 сайтов кредитных организаций, и 27 из них имеет открытый редирект, то есть злоумышленники с помощью манипуляций с URL-адресом могут перенаправить пользователей на посторонние ресурсы.

«Например, сотруднику или клиенту банка приходит письмо со ссылкой, в которой он видит знакомый адрес сайта банка: "bank.ru/redirect.php?goto=https://…" Редирект ведет на мошеннический ресурс», — пояснил сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач. Он добавил, что с вероятностью 80 процентов клиент перейдет на сторонний сайт, после чего личная информация может оказаться у мошенников.

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Другач отметил, что такая система существует более десяти лет, однако смогут ли ею воспользоваться злоумышленники, зависит от конкретной системы управления сайтом.

Издание отмечает, что большинство российских банков отключили редирект после выявления уязвимости. Тем организациям, где такой переход на сторонний ресурс возможен, эксперты рекомендуют чаще проводить мониторинг системы безопасности и своевременно устранять потенциальные угрозы.

Ранее россиянам назвали способы защитить деньги в банковских приложениях, поскольку мошенники научились проникать в их программное обеспечение. Самым верным способом защитить свои финансы в банковских приложениях является переключение с СМС на push-уведомления.