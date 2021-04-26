Эксперт объяснил интерес мошенников к краже голосов и отпечатков пальцев

Чем более распространенной становится биометрия, тем больший интерес к ней проявляют мошенники. В частности, они могут попытаться завладеть образцом голоса, фотографией или отпечатками пальцев жертвы. Интерес преступников к таким данным в беседе с радио Sputnik объяснил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Он отметил, что эти данные люди оставляют в повседневной жизни постоянно, поэтому мошенники могут украсть их без ведома человека. Однако применить их злоумышленникам будет непросто.

По словам специалиста, биометрические системы, как правило, сложны, поэтому их нельзя обмануть с помощью фотографии или конкретной фразы. «Там достаточно сложная логика, которая верифицирует, что фраза не вырвана из контекста. Подобрать полноценную атаку — достаточно сложная задача», — пояснил эксперт.

Чтобы избежать кражи биометрических данных Сизов посоветовал не вести долгих переговор с неизвестными по телефону, а также использовать двухфакторную верификацию в приложениях.

Ранее эксперты компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак и расследованием киберпреступлений, обнаружили мошенническую схему, с помощью которой злоумышленники обманывали пользователей Facebook, самой популярной в мире соцсети, и крали их личные данные