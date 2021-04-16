Модель Playboy использовали для масштабного обмана в сети

Модель Playboy, 25-летняя блогерша Сабрина Николь (Sabrina Nichole) пожаловалась на то, что мошенники активно используют ее снимки в приложениях для знакомств с целью обмана пользователей. О масштабах мошенничества она рассказала в интервью Vice.

Николь отметила, что она регулярно получает сообщения от незнакомых людей с требованием вернуть деньги. Оказалось, что ее фотографии используют преступники в сети под разными псевдонимами. От лица модели они просят денег на помощь родственнице и на другие цели.

«Клянусь, это какое-то проклятье в моей жизни. Это происходило еще шесть лет назад», — отметила американка. Николь вспомнила, как тогда ей писали мужчины, которые утверждали, что она не пришла на запланированную встречу. В итоге выяснилось, что кто-то вел фейковую страницу в соцсети Facebook от ее имени.

По ее словам, уже тогда мошенники, используя ее фото, просили денег на билеты и другие нужды, предлагая взамен личную встречу. Николь подчеркнула, что не может понять, почему именно ее снимки стали так популярны у преступников в сети.

«Я не спрашивала своих подруг, используется ли их контент так же часто, как мой для подобных обманов, но я никогда не видела, чтобы других людей так же часто имитировали», — констатировала модель. Она уточнила, что 90 процентов сообщений в ее настоящих профилях в соцсетях — от обманутых людей. В прошлом блогерша пыталась бороться с обманщиками, отправив сотни жалоб в администрации соцсетей. Николь заключила, что из-за этой ситуации не может пользоваться приложениями для знакомств.

Ранее исполнительный директор сервиса знакомств «Мамба» Ярослав Сергеев рассказал, что мошенника на сайте знакомств можно распознать по тому, что он жалуется тяжелую жизнь. По его словам, самый распространенный обман в дейтинг-приложениях— попрошайничество. С его помощью обогатиться пытаются 80 процентов мошенников.