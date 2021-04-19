Россиян предупредили о новых способах мошенничества с банковскими счетами

Прокуратура Москвы предупредила о новых способах мошенничества, в которых злоумышленники создают поддельные страницы банковских сайтов и крадут деньги россиян. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Представители прокуратуры отметили, что в последнее время мошенники сменили тактику: если раньше они пытались получить доступ к банковской карте жертвы, то теперь стараются снять деньги со счетов и депозитов.

«Участились случаи неправомерного доступа мошенников к онлайн-банку, когда они под видом сотрудников кредитных учреждений звонят жертвам либо присылают сообщения якобы от имени банка. При этом гражданам предлагается оформить вклад под высокий процент», — говорится в предупреждении.

По данным ведомства, мошенники присылают жертве ссылку на фейковую страницу авторизации в онлайн-банке, где пользователю необходимо ввести логин и пароль. Иногда злоумышленники также похищают деньги, предлагая оплатить комиссию или оформить страховку для получения банковских услуг на более выгодных условиях.

Чтобы защититься от подобных угроз, эксперты посоветовали не сообщать данные банковской карты и счета по телефону, не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить деньги людям, которые представляются сотрудниками банка или кредитной организации.