Россиян предупредили о мошенничестве в Telegram

Мошенники в России стали использовать Telegram-боты для обмана туристов. В частности, злоумышленники создают в мессенджере поддельные страницы сервисов по бронированию жилья и отелей, а также поиска попутчиков. Об этом в интервью с РИА Новости россиян предупредил руководитель отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

Он пояснил, что механизмы создания ботов позволяют по заданным параметрам разработать точную копию страницы сервиса с формой для оплаты услуг. По словам Кравцова, «средний чек» мошенников составляет 500-1500 рублей, а если речь идет о покупке товара, то и десятки тысяч.

Кроме того, некоторые злоумышленники открывают свой торговый счет. Если ввести платежные данные в фишинговую форму такого счета, у жертвы спишутся все деньги.

Чтобы не попасть на уловку преступников, эксперт посоветовал не соглашаться на предоплату, вести переговоры только на официальных сайтах или в приложениях и не переходить на сторонние сервисы. «Если вы открыли подозрительный сайт, то следует внимательно изучить доменное имя. В большинстве случаев мошенники регистрируют созвучные бренду доменные имена», — добавил Кравцов.

Ранее руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников предсказал самые популярные виды мошенничества в 2021 году. Он отметил, что мошенники часто используют дипфейк-технологии, качество которых с каждым годом улучшается.