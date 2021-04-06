Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию специалистов финансового планирования.

В организации рассказали, что злоумышленники начали предлагать инвесторам «проверить брокера через интернет». Если человек откликается на данное предложение и заходит на сайт, ему рекомендуют ввести личные данные и указать информацию о своей посреднической компании. Затем мошенники начинают утверждать, что данный брокер находится в «международном черном списке» и советуют перевести деньги на «безопасный» счет, который принадлежит им. Также в некоторых случаях преступники предлагают оказать юридическую помощь для защиты средств инвестора и оформить соответствующие документы за достаточно крупную сумму.

Заместитель директора ассоциации Дарья Андрианова объяснила, что любой подобный сайт собирает базу персональных данных людей, имеющих брокерские счета, которую мошенники могут выгодно продать другим злоумышленникам. Так, жертва подобного мошенничества может столкнуться с целым шквалом звонков от продавцов товаров и услуг, резюмировала Андрианова.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новый способ обмана россиян при помощи вредоносных писем. Теперь они, представляясь оператором электронных кошельков, требуют перевести средства на биткойн-кошелек. По их утверждению, если клиент этого не сделает, то в сети появится компрометирующее видео с его участием.