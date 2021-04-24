Россиянам назвали способы защитить деньги в банковских приложениях

Мошенники научились проникать в программное обеспечение банковских приложений, поэтому пользователям важно уметь защитить свои средства. О способах уберечь финансы рассказал руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков, передает РИА Новости.

Он пояснил, что для входа в банковское приложение зачастую требуется только номер телефона и данные карты. Имея возможность перехвата СМС, злоумышленник может изменить аутентификационные данные клиента и получить доступ к личному кабинету, добавил Костиков.

Существует несколько причин, по которым злоумышленник может легко взломать приложение. Первая — логин для входа, совпадающий с номером телефона, вторая — легкодоступная информация для входа, например, только номер телефона и карточные данные.

Самым верным способом защитить свои финансы в банковских приложениях является переключение с СМС на push-уведомления. «Для нивелирования данных угроз банкам необходимо добавить дополнительный фактор аутентификации при восстановлении доступа, а именно — кодовое слово, генерировать произвольные имена пользователям и разрешать их менять, добавить функционал подтверждения переводов только по push», — указал специалист.

Ранее руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров назвал способ защитить деньги от мошенников. По его словам, главное правило — не хранить крупные суммы на банковской карте. Он порекомендовал оставлять на карте сумму, достаточную для текущих расходов на месяц или на неделю.

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