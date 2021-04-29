В России зафиксирован всплеск мошенничества перед майскими праздниками

Компания Group-IB зафиксировала всплеск мошенничества в сфере онлайн-сервиса по продаже авиабилетов. Об этом пишут «Известия».

Согласно подсчетам специалистов, в апреле выявлено 50 фишинговых ресурсов по подбору авиабилетов, тогда как в марте ни одного. В компании пояснили, что такой рост был выявлен после объявления с 4 по 7 мая нерабочими днями.

Эксперты рассказали, что вредоносные ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов или представляют собой полностью самостоятельные страницы для подбора перелетов. Когда россиянин вводит данные карты для покупки билетов, деньги уходят на счета злоумышленников.

Как пояснил заместитель руководителя центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев, пользователи мобильных устройств больше подвержены риску, поскольку в основном фишинговые сайты открываются на мобильных платформах.

Ранее россиянам назвали способы защитить деньги в банковских приложениях, поскольку мошенники научились проникать в их программное обеспечение. Самым верным способом защитить свои финансы в банковских приложениях является переключение с СМС на push-уведомления.