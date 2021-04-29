Россиян предупредили об опасности погашения кредита через банкомат

Любой платеж по кредиту должен подтверждаться большим количеством документов, что позволит доказать свою правоту, если средства поступили на счет банка с задержкой или потерялись из-за технической ошибки. Оплата долга через банкомат несет в себе ряд опасностей, которые могут привести к потере времени и денег, предупредил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов, передает агентство «Прайм».

«В случае оплаты через банкомат стоит обратить внимание на наличие мошеннических устройств. Это могут быть накладки на клавиатуру, установленные преступниками камеры, считыватели для карт. Процедура зачисления средств через банкомат обычно занимает несколько минут, но ошибки в технике могут возникать, ведь нет на 100% надежных систем и устройств», — отметил эксперт.

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Ферапонтов напомнил, что срок зачисления на счет занимает до трех дней, причем не календарных, а рабочих, об этом следует помнить при оплате кредита, чтобы не допустить просрочки. Если банкомат вдруг допустил техническую ошибку, то клиент может столкнуться с трудностями при возврате своих средства. Например, банкомат «зажевал» купюры, а офис банка уже закрыт. Эксперт отметил, что возврат денег произойдет, но не сразу, а потеря времени может оказаться для плательщика критичной.

Ферапонтов также предупредил о необходимости брать чек для подтверждения операции и помнить о комиссии, если платеж проходит через сторонний банк. В этом случае сумму нужно вносить с ее учетом, чтобы сумма погашения кредита была полной.

При внесении большого количества денег, например, при досрочном погашении, рекомендуется запросить в банке полный комплект документов, подтверждающий это, заключил эксперт и посоветовал проводить платежи заблаговременно, чтобы избежать технических просрочек.

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