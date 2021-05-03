МВД начало выявлять серийные киберпреступления с помощью программы

Специалисты МВД России начали выявлять серийные киберпреступления с помощью программы «Дистанционное мошенничество». Об этом сообщили в пресс-центре министерства, передает ТАСС.

Программа собирает, систематизирует, обрабатывает и анализирует сведения, которые собираются в рамках расследования уголовных дел о дистанционных преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В частности, она фиксирует необходимые сведения о таких преступлениях с момента регистрации соответствующего сообщения, пояснили в ведомстве.

Как рассказали в МВД, за год использования программа помогла выявить более 324 тысяч признаков серийных преступлений.

Ранее в ведомстве рассказали о планах навсегда избавиться от телефонных мошенников. Сервис под названием «Антимошенник» для приложения МВД, предупреждающий людей о звонках аферистов, намерены разработать к 25 декабря текущего года.