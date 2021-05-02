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В МВД нашли способ навсегда избавиться от телефонных мошенников

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Фото: Pixabay

В МВД России нашли способ навсегда избавиться от телефонных мошенников. Так, до конца года появится соответствующий сервис, пишет ТАСС.

Сервис под названием «Антимошенник» для приложения МВД, предупреждающий людей о звонках аферистов, намерены разработать к 25 декабря текущего года. Стоимость составляет 44,9 миллиона рублей, а срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года.

Предполагается, что с модулем «Антимошенник» станет возможным оповестить россиян о том, что с ними общаются с телефона, ранее замеченного в мошеннической деятельности. Человек сможет самостоятельно заблокировать такие СМС или звонки от мошенников.

Также в приложении будет «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова и сообщений и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений.

Ранее также стало известно, что мошенники, представляясь оператором электронных кошельков, угрожают перевести средства на биткойн-кошелек. По их утверждению, если клиент этого не сделает, то в сети появится компрометирующее видео с его участием.

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