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Мошенники под видом полицейских обманули студентку Гнесинки на 20 тысяч рублей

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

23-летняя студентка Российской академия музыки имени Гнесиных Лидия стала жертвой мошенников, которые под видом сотрудников полиции предложили ей выступить на концерте правоохранителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В конце апреля один из аферистов позвонил девушке и представился полковником МВД. Заранее зная о том, что студентка хорошо учится и играет на фортепиано, он предложил ей принять участие в концерте в здании Центрального управления ГИБДД. Оплату, по меркам учащейся вуза, он предложил приличную — 15 тысяч рублей, поэтому девушка согласилась.

Воспользовавшись наивностью девушки, мужчина перезвонил ей спустя несколько часов и попросил перевести деньги, пообещав вернуть их на концерте. Девушка согласилась и по указанным номерам телефона четыре раз перевела по 5 тысяч рублей.

Поняв, что ее обманули и концерта, как и денег, ей не видать, Лидия обратилась в отделение полиции. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», преступников пока не нашли.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью ЖКХ. Пытаясь нажиться на соотечественниках, злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб, например, газовиками или сантехниками.

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