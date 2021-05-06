Врач предупредил россиян о популярном медицинском мошенничестве

Россияне стали часто получать мошеннические приглашения по телефону на якобы бесплатное медицинское обследование. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый.

Он пояснил, что большинство таких звонков исходит от недобросовестных частных структур. «Это просто развод. Это один из способов завлечь людей, чтобы потом раскрутить на деньги. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет», — объяснил сенатор.

При этом, по его словам, существуют страховые представители, действующие в рамках системы ОМС. Одной из их задач является привлечение людей на профилактические осмотры в поликлиники, и они рассылают СМС-оповещения или обзванивают граждан.

В июле 2020 года в Хабаровске вынесли приговор по делу псевдомедицинских центров, где лечили несуществующие заболевания. Суд установил, что с 2016 по 2018 год мошенники под видом врачей похищали деньги у пациентов. Они принимали посетителей, проводили «диагностику», находили несуществующие болезни и предлагали оформить кредиты и подписать договоры на лечение. Таким образом злоумышленники выманили у жертв более четырех миллионов рублей.

В 2019 году сотрудники полиции задержали на Кубани трех подозреваемых в мошенничестве россиян, которые представлялись врачами и убеждали людей с варикозом лечиться подушками и матрацами. Преступники приглашали горожан на бесплатную диагностику сосудов и консультацию флеболога в медицинском центре. У большинства работников не было медицинского образования, а во время приема пациентов убеждали срочно пройти специальное лечение и купить матрацы, повязки и подушки с наполнителем из микросфер, в том числе в кредит.