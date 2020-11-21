Доктор Комаровский попросил не покупать рекламируемые им товары

Врач и телеведущий Евгений Комаровский обратился к зрителям по поводу рекламы, в которой мошенники используют его имя и фотографии для продажи услуг. Доктор попросил людей не покупать подобные товары. Ролик с объяснением причин опубликован на его YouTube-канале.

Комаровский начал с того, что в интернете есть огромное количество поддельной рекламы, в которой он якобы рекламирует определенные модели пульсоксиметров. Врач подчеркнул, что пульсоксиметр — это действительно полезный прибор, но не нужно вестись на подобные объявления.

«Если вы видите, что доктор Комаровский рекомендует вам какую-то конкретную модель пульсоксиметра, вы должны знать, что именно на эту модель они, мерзавцы, повысили цены. Поэтому если я что-то рекламирую — ни в коем случае это не покупайте. Вы будете за это переплачивать. Найдите это в каком-то другом месте», — посоветовал телеведущий.

Доктор добавил, что часто видит в интернете рекламу других устройств, которые он «рекомендует»: глюкометров, кварцевых ламп и энурезных будильников. Кроме того, мошенники от его имени продвигают услуги по лечению простатита и грибка, устранению боли в суставах и похудению.

Самым «мерзким» из увиденных объявлений Комаровский назвал рекламу препарата Cardionex. «Эти козлы даже не могут нормально переписать сайты фуфломицинские свои», — посетовал врач. Он пояснил, что в описании к препарату говорится о скидках для жителей любого региона «Украинской федерации».

«И вы ж, лошары, это все покупаете! И всем на вас накакать с высокой колокольни! Травитесь на здоровье. Ау, привет, киберполиция», — заявил раздосадованный Комаровский.

В конце ролика врач сказал, что у него есть официальная реклама. Однако он продвигает только те услуги и товары, в которых уверен сам и которые рекомендует близким. «Моя реклама может появиться только на моих официальных ресурсах и больше нигде. Все мои соцсети верифицированы галочкой», — заключил Комаровский.