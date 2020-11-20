Комаровский оценил опасность заражения коронавирусом от переболевших людей

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчицы о том, насколько переболевший коронавирусом человек опасен для окружающих, если в его семье кто-то до сих пор болен. Ролик с комментариями доступен на YouTube-канале Комаровского.

Ведущий заявил, что в настоящее время нет четких рекомендаций о том, сколько времени нужно проводить на самоизоляции уже переболевшему человеку после контакта с инфицированным пациентом. Но, так как «все страшно боятся», контактировать с другими людьми нельзя, считает медик.

Комаровский также оценил ситуацию, при которой коронавирус подхватил один из членов семьи, но остальные при этом остались здоровы. Сначала он высказал научную точку зрения по данному вопросу.

«Первые симптомы, допустим, появились первого ноября. Сколько этот человек будет заразным? Теоретически максимум 7-8 дней, но медицинская наука наверняка скажет, что лучше перестраховаться 10 дней, до 10 ноября… А теперь приплюсуйте 14 дней (максимальный инкубационный период) — значит, вы можете идти на волю 24 ноября», — подсчитал телеведущий.

Врач добавил, что описанную ситуацию также нужно рассматривать с точки зрения логики и здравого смысла.

«С вероятностью, значительно превышающей 99,9 процента, вы не заразны и никакой не разносчик. Хотя бы потому, чтобы быть реальным разносчиком, вы должны быть человеком, который не способен вырабатывать антитела», — отметил Комаровский, добавив, что в очень редких случаях человек может заболеть коронавирусом и второй раз. По этой причине прямой ответ на вопрос, можно ли в таком случае контактировать с другими людьми, оказывается отрицательным.