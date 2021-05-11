Жертвам кибермошенников решили упростить возврат денег

Центробанк России решил упростить возврат денег жертвам кибермошенников, рассказал «Известиям» замначальника департамента информбезопасности ЦБ Артем Сычев.

По его словам, регулятор работает над текстом закона, одобрение которого позволит увеличить в несколько раз долю возврата похищенных преступниками средств граждан. Речь идет об автоматической блокировке подозрительной суммы на счете предполагаемого злоумышленника или его подельника.

По информации издания, число мошеннических операций со счетами граждан за прошлый год выросло на 34 процента по сравнению с 2019-м, а по сумме рост составил 52,2 процента. Однако возместить пострадавшим удалось всего 11,3 процента от похищенных средств, хотя годом ранее доля возврата была выше — 14,6 процента. Такие показатели объясняются тем, что большинство россиян (60 процентов) сами под воздействием социальной инженерии сообщают мошенникам данные, которые необходимы для осуществления операции.

Для того, чтобы улучшить ситуацию, ЦБ хочет изменить порядок возврата денежных средств. Так, регулятор должен представить дополнительные меры по защите граждан от действий мошенников к 1 июля по поручению президента.

Как отмечает Сычев, не менее важную роль играет скорость блокировки подозрительных счетов. В половине случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47 процентов — в течение двух-трех часов и только в 3 процента до суток.

Ранее стало известно, что за последний год кибермошенники совершили на 60 процентов больше краж со счетов россиян. По расчетам экспертов, основанным на жалобах людей, мошенники похитили у россиян почти 2,8 миллиарда рублей, что на 70 процентов больше, чем в допандемийный период.