Раскрыта новая схема обмана россиян

Мошенники начали отправлять россиянам СМС с кодом для регистрации счета юридического лица или ИП в банке. Новую схему обмана раскрыли «Известия».

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Как указывает газета, на сайте Сбера есть раздел, где может подать заявку на открытие расчетного счета. Без кода завершить регистрацию невозможно Злоумышленники направляют предпринимателям код с номера 900 для «регистрации в гостевой зоне для юрлиц». Обычно это делается, чтобы вызвать доверие жертвы и доказать, что звонит действительно сотрудник банка.

Дальше аферисты могут попытаться выманить другие одноразовые коды, убедить перевести средства на якобы безопасные счета или установить на свой телефон какое-либо ПО.

Эксперты говорят, что таким образом мошенники могут и оформить кредит на человека. При этом в банках отметили, что желающим открыть расчетный счет в любом случае придется лично встретиться с представителем финансовой организации, предоставить документы и подтвердить личность.

Россияне потеряли из-за кибермошенников почти десять миллиардов рублей за прошлый год (в 1,5 раза больше по сравнению с 2019 годом). Больше всего операций пришлось на операции по оплате товаров и услуг в интернете. Потери физлиц в 2020 году превысили 8,7 миллиарда рублей, а число операций — 770 тысяч.