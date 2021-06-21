Эксперт раскрыла оптимальную периодичность смены паролей

Пароль от аккаунтов в интернете нужно менять не реже одного раза в три месяца, сообщила руководитель группы консалтинга одной из ведущих компаний в сфере информационной безопасности Cross Technologies Елизавета Тутова в беседе с РИА Новости.

«У нас есть практически все инструменты, чтобы минимизировать потери при атаке мошенников. Главное — сделать эти инструменты рабочими. Регулярно, не реже одного раза в три месяца [необходимо] менять пароли от учетных записей», — сказала эксперт.

Также Тутова призвала не использовать рабочий компьютер в личных целях. Кроме того, она посоветовала установить лицензионные программы и «не использовать основную банковскую карту, а в идеале и номер телефона, для онлайн-покупок».

Ранее член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук дал россиянам совет по защите от мошенников. Эксперт отметил, что электронная почта является объектом особого интереса злоумышленников, которые хотят получить доступ к чужим страницам в сети. Он пояснил, что почта может стать ключом, который вскроет все пароли от аккаунтов пользователя. «Практически везде есть кнопка "вспомнить пароль". Если на нее нажать, то на почту придет специальное сообщение, с помощью которого пароль можно сменить», — отметил он.