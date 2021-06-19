Мошенники устроили массовую атаку на еще одну категорию россиян — водителей. Число фейковых ресурсов, которые предлагают получить диагностическую карту без визита на станцию техобслуживания, резко выросло, пишут «Известия» со ссылкой на данные InfoSecurity a Softline Company.

Так, число поддельных ресурсов в мае-июне выросло в пять раз по сравнению с показателями марта-апреля. Всего с начала мая 2021 года было зарегистрировано более 500 доменных имен со словом «техосмотр», около 90 процентов из них — сайты, где предлагается получить диагностическую карту без визита на станцию техобслуживания.

Уточняется, что люди, переходившие на эти сайты, переводят мошенникам деньги и либо получают поддельные документы, либо не получают ничего, компрометируя собственную платежную информацию.

Как заявил гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников, ажиотаж связан с принятием закона об отмене обязательного техосмотра (ТО), который вступит в силу 22 августа. По его словам, благодаря поправкам проходить ТО можно будет добровольно, в результате чего будет ликвидирован сектор криминального бизнеса по продаже фейковых диагностических карт, поэтому сейчас мошенники пытаются воспользоваться последним шансом.

Ранее страховые компании назвали самые популярные схемы мошенничества, среди которых оформление полисов и договоров «задним числом», страхование рисков и имущества, а также имитация угона дорогих машин. При этом самые популярные схемы мошенничества связывают с работой автоюристов.