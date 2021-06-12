Россиянам дали совет по защите от мошенников

Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук в беседе с радио Sputnik дал россиянам совет по защите от мошенников.

Эксперт отметил, что электронная почта является объектом особого интереса злоумышленников, которые хотят получить доступ к чужим страницам в сети. Он пояснил, что почта может стать ключом, который вскроет все пароли от аккаунтов пользователя. «Практически везде есть кнопка "вспомнить пароль". Если на нее нажать, то на почту придет специальное сообщение, с помощью которого пароль можно сменить», — отметил он.

По словам Ющук, чтобы получить доступ к чужой электронной почте, мошенникам сначала необходимо добыть ее адрес. Затем они начинают подбирать способы взлома. В связи с этим эксперт порекомендовал прятать данные почте.

«Если действительно нужна конфиденциальность, то для регистрации, например, в социальной сети нужно использовать адрес электронной почты, которая вообще нигде не была "засвечена" и больше нигде не используется», — сказал он. Также Ющук посоветовал не указывать адрес электронной почты в банковских договорах.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов раскрыл способ, с помощью которого мошенники получают информацию о россиянах. По его словам, было обнаружено 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем. На девяти из них возможно купить данные банковских карт. Кузнецов добавил, что в основном в доступе оказывается информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов — например, сервисов по доставке товаров.