Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Об этом пишут РИА Новости.

Потерпевший от действий злоумышленников москвич рассказал агентству, что преступники начали разыгрывать ситуацию с «бандитами и полицейским». Сначала жертве звонит «участковый» и предупреждает о появившейся в районе банде вымогателей. Затем раздается звонок от «члена ОПГ» с угрозами семье жертвы, если тот не переведет деньги на названный счет. Напуганный обыватель звонит «участковому», и тот предлагает выполнить требования, чтобы поймать преступника с поличным.

Таким образом потерпевший лишился 50 тысяч рублей, а от более серьезных трат его спас случайный звонок родственника.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов раскрыл способ, с помощью которого мошенники получают информацию о россиянах. По его словам, было обнаружено 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем. На девяти из них возможно купить данные банковских карт. Кузнецов добавил, что в основном в доступе оказывается информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов — например, сервисов по доставке товаров.

8 июня стало известно, что мошенники стали вдвое реже представляться службой безопасности банков. Вместо этого преступники полюбили звонить якобы от лица представителей правоохранительных органов: так, в июле 2020-го таких случаев было зафиксировано 768, а в апреле 2021 года — 5643.